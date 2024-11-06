Алонсо про 0:4: «Байеру» не хватило сил и стабильности, нас наказали. «Ливерпуль» очень силен, у них есть баланс и сплоченная команда"

Может случиться так, что вы приедете на «Энфилд» и проиграете. Но проигрывать со счетом 0:4 нехорошо. Это очень и очень сильная команда, и они наказали нас. Жаль, что мы не смогли удержать счет 0:1 еще 15−20 минут. Они сделали то же самое с «Брайтоном», а теперь — с нами.