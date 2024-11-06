Анчелотти после 1:3 с «Миланом»: «Реал» плохо обороняется, нам не хватает твердости — стоит обеспокоиться. Наши проблем не индивидуальные, а командные — нужно найти лучшую версию себя"

— Вы чем-то обеспокоены?
— Нам стоит [беспокоиться], потому что в последних матчах команда не показывает хорошей игры. Нам не хватает твердости. Вот над чем нужно работать.
— «Реал» пропустил 9 голов в последних трех матчах…
— Дело в том, что мы плохо обороняемся, команда недостаточно компактна. Мы должны быть более компактными, более упорядоченными.
— В перерыве вы заменили Вальверде и Тчуамени. У них были какие-то проблемы, или это тактическое решение?
— Вальверде не был готов на 100%, у него был дискомфорт в спине. Вчера он нормально тренировался, но в первом тайме почувствовал боль, и мы решили заменить его.
— Что насчет Тчуамени? Может ли свист на «Бернабеу» на нем сказаться?
— В эмоциональном плане — нет. Наше текущее положение — не индивидуальная проблема, а командная. Теперь нужно подниматься, бороться и выигрывать в следующем матче.
— Предстоят тяжелые выезды к «Ливерпулю» и «Аталанте».
— Мы должны сосредоточиться на сегодняшнем дне. Наша команда не показывает лучшую версию себя — мы должны найти ее, чтобы бороться за все трофеи, — сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.