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Гвардиола о поражениях «Ман Сити»: «Сложный момент, но я не хочу сдаваться. Это футбол, иногда ты можешь проиграть. То, что мы проходили в прошлом, возможно, было исключением»

«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от португальского клуба в 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Источник: Sports

— Изменения в защите — это проблема?

— Возможно. Я не знаю. Когда в календаре много игр, невозможно все время играть с одной и той же четверкой защитников. Мы столкнулись с этой проблемой, но что есть, то есть.

Сейчас сложный момент в плане результатов, но я не хочу сдаваться. Я буду бороться, мне как тренеру нравится этот вызов.

Это футбол. Возможно, то, что мы проходили в прошлом, было исключением. Иногда ты можешь проиграть. Они наказывали нас, используя те немногие моменты, которые у них были. Мы же упускали свои возможности.

Нам могло хватить первого тайма, чтобы решить исход встречи. В начале второго мы сразу пропустили 2 гола и счет стал 1:3, — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» проиграл три матча подряд впервые с 2018-го.

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