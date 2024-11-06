Галактионов об атмосфере в «Локо»: «У нас “чистая” раздевалка, где нет подлости. Все бьются за команду. Она идет вперед, невзирая на всевозможные течения»

Команда двигается вперед, невзирая на всевозможные течения. Мы видим, что перед каждой игрой кого‑то продают, кого‑то мы должны купить, кого‑то выставить на трансфер. У нас «чистая» раздевалка, где нет подлости, где все бьются за команду«, — сказал главный тренер “Локо”.