Агент Барбоза о Юране и шорт-листе «Спортинга»: «Он точно не врал. Кто‑то с ним говорил, это факт. Он мне звонил и уточнял»

Когда Юран сказал мне, что ему кто‑то позвонил и сказал, что он в шорт‑листе, то я ему объяснил, что в Португалии теперь другие правила. У нас часто теперь делают ставку на тренера, который может быть совсем без опыта. Как пример — тот же Рубен Аморим, который четыре месяца потренировал в «Браге», а потом сразу пришел в «Спортинг».