ФК «Урал» уволил Аверьянова и выбрал главным тренером Шатова

«Урал» объявил о назначении Аверьянова главным тренером в июне этого года, сразу после вылета команды из Российской Премьер-лиги. Нынешний сезон уральцы проводят в Первой лиге, одной из задач было возвращение в РПЛ, которое сейчас под большим вопросом.