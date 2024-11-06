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ФК «Урал» уволил Аверьянова и выбрал главным тренером Шатова

Главный тренер ФК «Урал» Евгений Аверьянов покидает свой пост.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Там уточнили, что решение об отставке Аверьянова было принято руководством клуба по взаимному согласию. Исполнять обязанности главного тренера после его увольнения будет экс-игрок уральцев Олег Шатов, который входил в тренерский штаб основной команды.

Как отметил президент «Урала» Григорий Иванов, Евгений Аверьянов принял команду в трудной ситуации и проделал колоссальную работу.

«Однако этого оказалось недостаточно: по итогам первого круга “Урал” занимает лишь 4-е место в турнирной таблице (Первой лиги, — прим. ред.)», — заявил Иванов.

«Урал» объявил о назначении Аверьянова главным тренером в июне этого года, сразу после вылета команды из Российской Премьер-лиги. Нынешний сезон уральцы проводят в Первой лиге, одной из задач было возвращение в РПЛ, которое сейчас под большим вопросом.