Мостовой о желании Дзюбы вернуться в сборную: «Против Брунея можно и меня вызывать. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру»

— Артем такой же футболист, как и все. Если вызовут — поедет. Против сборной Брунея можно и меня вызывать, еще кого‑нибудь. Кстати, во втором тайме и Валерий Карпин с Виктором Онопко могут выйти. А что такого? Думаю, мы бы не испортили игру.