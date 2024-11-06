«Дзюба — достояние российского футбола. Он заботится о высоком и правильном воспитании, культуре, духовности». Тедеев о форварде «Акрона»

— Приведу один маленький пример. На нашем стадионе «Торпедо» в Тольятти два крыла. И недавно перед одной из тренировок мне сообщили, что нам выделяют левое крыло, но нам придется пройти через проход, где будут собираться дети. Вроде как это будет нам мешать. Так я ответил: «Наоборот — это здорово, когда команда будет идти от одного крыла к другому и встретиться там с детьми».