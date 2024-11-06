Дегтярев о Дзюбе в сборной: «Неправильно влиять на решения тренера путем давления через СМИ. Товарищеские матчи — важный опыт для молодых игроков, а не только шоу»

Тем более международные товарищеские матчи — это важный опыт для молодых игроков, а не только шоу. Поэтому тренер, полагаю, исходит еще и из этих соображений, чтобы команда сыгрывалась, чтобы все ключевые игроки успели попробовать себя на поле с реальным соперником.