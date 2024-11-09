Футболисты «Амкала» стали победителями Кубка Медийной лиги

Встреча прошла на домашнем стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии булитальти сильнее были футболисты «Амкала» — 5:4.
«Амкал» впервые играл в финале какого-либо турнира Медиалиги.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Амкала» обыграли 2Drots в финальном матче Кубка Медийной лиги.
Встреча прошла на домашнем стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии булитальти сильнее были футболисты «Амкала» — 5:4.
«Амкал» впервые играл в финале какого-либо турнира Медиалиги.