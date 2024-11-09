Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты «Амкала» стали победителями Кубка Медийной лиги

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Амкала» обыграли 2Drots в финальном матче Кубка Медийной лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла на домашнем стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии булитальти сильнее были футболисты «Амкала» — 5:4.

«Амкал» впервые играл в финале какого-либо турнира Медиалиги.