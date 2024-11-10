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Мотта о 2:0 с «Торино»: «Доволен и игрой, и результатом дерби. Три матча за неделю — это непросто, но “Ювентус” играл надежно и эффективно»

"Всегда важно поддерживать баланс в игре, и у нас получилось еще одно хорошее выступление, после которого мы возвращаемся домой с тремя очками. Я доволен и игрой, и результатом дерби, благодарю фанатов за поддержку.

Источник: Спортс"

Благодарен я и футболистам, поскольку непросто проводить три матча за неделю. Но мы играли надежно, сосредоточенно и эффективно, когда требовалось. Мы определенно заслужили эту победу«, — сказал главный тренер “Ювентуса” в эфире Sky Sport Italia.