Невилл о 115 обвинениях: «Если “Ман Сити” оправдают, АПЛ будет опозорена, признают виновным — скрыться не удастся, “горожан” серьезно накажут. Стыдно, что мы не можем быстро решить вопрос&r

Я понимаю, что есть юридический процесс, но речь идет про события многолетней давности, и все это нависло не только над клубом, но и над лигой. В Англии всегда критично относились к другим чемпионатам, где бывали проблемы с коррупцией, законом, договорными матчами и так далее. Поэтому мы должны испытывать не меньшее разочарование, когда нечто подобное происходит у нас. С этим нужно разобраться должным образом, но при этом эффективно и так, чтобы игра была чиста и могла двигаться дальше.