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Невилл о 115 обвинениях: «Если “Ман Сити” оправдают, АПЛ будет опозорена, признают виновным — скрыться не удастся, “горожан” серьезно накажут. Стыдно, что мы не можем быстро решить вопрос&r

«Бежать будет некуда. Если “Ман Сити” признают виновным по серьезным статьям, скрыться не удастся. Его серьезно накажут.
Источник: Спортс"

Но для начала нужно завершить процесс, и сделать это следует поскорее, поскольку все тянется годами. То, что мы не можем быстро решить подобные вопросы, — позор для нашего футбола.

Я понимаю, что есть юридический процесс, но речь идет про события многолетней давности, и все это нависло не только над клубом, но и над лигой. В Англии всегда критично относились к другим чемпионатам, где бывали проблемы с коррупцией, законом, договорными матчами и так далее. Поэтому мы должны испытывать не меньшее разочарование, когда нечто подобное происходит у нас. С этим нужно разобраться должным образом, но при этом эффективно и так, чтобы игра была чиста и могла двигаться дальше.

Если обвинения с «Ман Сити» будут сняты, АПЛ будет опозорена. Если «Ман Сити» будет признан виновным по самым серьезным статьям или по большинству статей, у него возникнут огромные проблемы«, — отметил экс-защитник “Манчестер Юнайтед”.