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Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру и забил после контратак — хотя, возможно, не этого мы ожидали. У нас очень быстрые игроки"

«Было нелегко, как и в большинстве матчей. “Астон Вилла” была, возможно, не так агрессивна, как мы ожидали. Мы действовали терпеливо. Если она в чем-то и хороша, так это в стандартных положениях.
Источник: Спортс"

В целом мы контролировали игру и забили в результате двух контратак — хотя, возможно, не этого мы ожидали. «Ливерпуль» не впервые использует контратаки таким образом, у нас есть очень быстрые футболисты.

У Салаха, думаю, лучшая статистика среди наших атакующих футболистов. У всех наших атакующих игроков хорошие показатели, но Мо в этом аспекте выделяется.

Мы рады, что большая часть наших футболистов прошла без травм тяжелый отрезок. Посмотрим, что там с Трентом. Нас ждут тяжелые матчи, сезон в целом будет тяжелым, разрыв между командами небольшой. Он есть, но маленький. Впереди много испытаний«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.