Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру и забил после контратак — хотя, возможно, не этого мы ожидали. У нас очень быстрые игроки"

В целом мы контролировали игру и забили в результате двух контратак — хотя, возможно, не этого мы ожидали. «Ливерпуль» не впервые использует контратаки таким образом, у нас есть очень быстрые футболисты.
У Салаха, думаю, лучшая статистика среди наших атакующих футболистов. У всех наших атакующих игроков хорошие показатели, но Мо в этом аспекте выделяется.
Мы рады, что большая часть наших футболистов прошла без травм тяжелый отрезок. Посмотрим, что там с Трентом. Нас ждут тяжелые матчи, сезон в целом будет тяжелым, разрыв между командами небольшой. Он есть, но маленький. Впереди много испытаний«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире TNT Sports.