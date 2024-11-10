Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру и забил после контратак — хотя, возможно, не этого мы ожидали. У нас очень быстрые игроки"

«Было нелегко, как и в большинстве матчей. “Астон Вилла” была, возможно, не так агрессивна, как мы ожидали. Мы действовали терпеливо. Если она в чем-то и хороша, так это в стандартных положениях.