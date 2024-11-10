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Слот выиграл 9 из 11 матчей в АПЛ первым после Анчелотти. Карло это удалось в «Челси» в 2009-м

«Ливерпуль» сегодня обыграл «Астон Виллу» (2:0) в 11-м туре АПЛ. В текущем чемпионате у «красных» 9 побед, поражение и ничья.

Источник: Спортс"

Последним тренером, начинавшим работу в клубе Премьер-лиги с 9 побед в 11 турах, был Карло Анчелотти («Челси»). Ему удалось добиться таких показателей в 2009 году.

У Слота в «Ливерпуле» 15 побед, ничья и поражение. Всухую выиграны 9 из 17 матчей.