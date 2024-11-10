Хюттер о 3:1 со «Страсбуром»: «Игра Бен-Сегира позволила “Монако” проснуться во втором тайме»

— Первый тайм был не очень удачным, мы должны были играть лучше, в этом не может быть сомнений. Сегодня мы добились важнейшей победы, которая позволяет команде набрать три очка после двух неудачных туров. Я бы также хотел отметить, что сегодня «Страсбур» действовал просто здорово.