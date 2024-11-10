Хюттер о 3:1 со «Страсбуром»: «Игра Бен-Сегира позволила “Монако” проснуться во втором тайме»

— Первый тайм был не очень удачным, мы должны были играть лучше, в этом не может быть сомнений. Сегодня мы добились важнейшей победы, которая позволяет команде набрать три очка после двух неудачных туров. Я бы также хотел отметить, что сегодня «Страсбур» действовал просто здорово.
Во втором тайме я остался под впечатлением, команда меня положительно удивила. Сегодня в составе обеих команд на поле появилось много молодых и талантливых игроков, было одно удовольствие наблюдать за этой игрой. Тем не менее хочу отметить, что это полностью заслуженная победа.
— Какую оценку вы можете дать игре Бен-Сегира (автор дубля — Спортс") в этом матче?
— В перерыве я решил перевести Бен-Сегира в центр. Сыграв под Иленикеной, он получил больше пространства для креатива и отлично справился со своей задачей. Вполне возможно, что именно его игра позволила команде проснуться во втором тайме.
— Что вы сказали своим подопечным в перерыве?
— Они были слегка обескуражены и недовольны тем, как провели первый тайм. Я сказал, что у нас еще есть 45 минут, чтобы перевернуть ход событий.
Я также отметил, что меня не устраивает тот настрой, с которым команда вышла на первый тайм, потому что необходимо уважать соперника. Я доверяю своим игрокам и знаю, что мы способны играть лучше, и то, что команда показала после перерыва, лишь подтверждает мои слова, — сказал тренер «Монако».