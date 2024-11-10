Гончаренко об 1:3 от «Динамо»: «Не понравилось, как “Пари НН” прессинговал. Это был не прессинг, а действие, которое нас выматывало»

— Не понравилось, как мы прессинговали. Можно сказать, что это был не прессинг, а то действие, которое нас выматывало. Могли бы, конечно, вернуться в игру за счет индивидуальных действий, что пытались сделать Калинский и Боселли, но этого недостаточно на таком уровне.