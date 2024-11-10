Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галактионов о слухах про конфликт с Тикнизяном: «Глупость. Наир доказал, что он полноценная боевая единица, бьется, добивается результата»

— Кто-то писал про ваш конфликт с Тикнизяном. По вашему общению такого ощущения нет. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши взаимоотношения с Наиром.

Источник: Спортс"

— Что касается конфликта — это вообще глупость. Не знаю, кто это вбрасывает или раздувает. Я Наира знаю с 13−14 лет, он у меня играл еще в сборной на чемпионате Европы. Знаю все его сильные, все слабые качества, знаю, как с ним разговаривать, как с ним себя вести.

То, что у него было недостаточно игрового времени в начале [сезона], это было связано, во-первых, с его состоянием, а также с тем, что его партнеры проявляли себя лучше.

На сегодняшний день Наир доказал, что он полноценная боевая единица, тот игрок команды, на которого все рассчитывают. Он бьется, добивается результата. Он счастлив. Подчеркивает: «Предложите мне контракт». Думаю, это самый показательный ответ на все слухи, — сказал тренер «Локомотива».