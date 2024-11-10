Галактионов о слухах про конфликт с Тикнизяном: «Глупость. Наир доказал, что он полноценная боевая единица, бьется, добивается результата»

— Что касается конфликта — это вообще глупость. Не знаю, кто это вбрасывает или раздувает. Я Наира знаю с 13−14 лет, он у меня играл еще в сборной на чемпионате Европы. Знаю все его сильные, все слабые качества, знаю, как с ним разговаривать, как с ним себя вести.