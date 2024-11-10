Попов о Дзюбе в старте «Акрона»: «Какая разница, “Спартак” — самая любимая команда в стране. Он — легенда российского футбола, но мне было бы обидно, если бы он забил м

Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей.
— Участие Дзюбы — главное событие матча?
— Это медийная составляющая этого матча, хотя какая разница, кто выходит на поле, когда играет «Спартак» — самая любимая команда в стране. Дзюба — воспитанник красно‑белых, легенда российского футбола, бомбардир.
Мне, как защитнику, было бы обидно, если бы он забил моей команде. Думаю, Артем не в том состоянии, чтобы забивать обороне, где играет защитник сборной Сербии.
Да, Дзюба молодец, идет к своей цели, но пока он забивает из «диких» моментов, когда грубо ошибаются защитники, он не прыгает за мячом на два метра, как это делает Кордоба, — сказал бывший защитник «Амкара».