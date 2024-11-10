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Попов о Дзюбе в старте «Акрона»: «Какая разница, “Спартак” — самая любимая команда в стране. Он — легенда российского футбола, но мне было бы обидно, если бы он забил м

Сегодня красно-белые дома играют с «Акроном» (0:0, 1-й тайм) в 15‑м туре Мир РПЛ. Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Спортс"

Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей.

— Участие Дзюбы — главное событие матча?

— Это медийная составляющая этого матча, хотя какая разница, кто выходит на поле, когда играет «Спартак» — самая любимая команда в стране. Дзюба — воспитанник красно‑белых, легенда российского футбола, бомбардир.

Мне, как защитнику, было бы обидно, если бы он забил моей команде. Думаю, Артем не в том состоянии, чтобы забивать обороне, где играет защитник сборной Сербии.

Да, Дзюба молодец, идет к своей цели, но пока он забивает из «диких» моментов, когда грубо ошибаются защитники, он не прыгает за мячом на два метра, как это делает Кордоба, — сказал бывший защитник «Амкара».