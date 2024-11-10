Дзюба про рекорд Кержакова: «Иногда сидит в голове, что забил бы пять мячей, будь я в “Спартаке”. Нападающий зависим от передач. “Акрон” заходил слишком глубоко»

— Разговоры о рекорде [Кержакова]. В голове это сидит?
— Иногда сидит в голове, что если бы я сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять мячей. На самом деле, если нет ни одного прострела или передачи… Нападающий зависим от передач.
Я вместе с командой, мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Но мы просто заходили слишком глубоко, должны были играть выше, — сказал нападающий «Акрона».
На данный момент на счету Дзюбы 231 гол в профессиональной карьере — на 2 мяча меньше, чем у лучшего бомбардира в истории России Александра Кержакова.