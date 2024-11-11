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«Краснодар» сыграл с «Рубином» вничью

Счет игры — 1:1.

Источник: соцсети

Матч футбольных команд «Краснодар» и «Рубин» в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги, который прошел вечером 10 ноября в Казани, завершился не с тем результатам, которого ожидали болельщики «быков». «Краснодар» на смог добиться победы, матч завершился вничью.

Краснодарская команда забила два мяча в ворота соперника, но второй гол не был засчитан.

Счет в игре открыл казанец Никола Чумичка. Затем в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, но форвард «Рубина» Мирлинд Даку не забил гол.

В начале второго тайма Александр Черников отыграл один мяч. Игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун мог обеспечить своей команде выигрыш, но его гол отменили.

Обе команды сыграли по 15 игр. «Краснодар» по-прежнему лидирует с 37 очками. «Рубин», набрав 19 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице.