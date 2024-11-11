«Краснодар» сыграл с «Рубином» вничью

Матч футбольных команд «Краснодар» и «Рубин» в рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги, который прошел вечером 10 ноября в Казани, завершился не с тем результатам, которого ожидали болельщики «быков». «Краснодар» на смог добиться победы, матч завершился вничью.