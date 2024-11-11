«Реал» отстает от «Барселоны» на 6 очков при игре в запасе. «Атлетико» идет 3-м, уступая каталонцам 7 баллов

«Барселона» лидирует в таблице, набрав 33 очка. «Реал» идет вторым (27), имея матч в запасе — игра против «Валенсии» была перенесена из-за последствий шторма DANA.
Третьим идет «Атлетико», набравший 26 очков. Замыкает топ-4 «Вильярреал» (24 балла при игре в запасе).
Далее расположились «Осасуна» (21), «Атлетик» (20), «Бетис» (20) и «Сосьедад» (18) Арсена Захаряна.
Участвующая в Лиге чемпионов «Жирона» замыкает десятку (18). «Севилья» идет 13-й (15), «Валенсия» — 20-й (7 баллов после 11 игр).
Таблица Ла Лиги.