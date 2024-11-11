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Флик про 0:1 от «Сосьедада»: «Не день “Барсы”, оправданий нет. Офсайд Левандовского — плохое решение»

"Сегодня был не наш день. Мы должны принять этот результат, соперник играл очень решительно.
Источник: Спортс"

Тому, что мы увидели, нет оправданий. Мы не создали достаточно опасных моментов.

Мы начали играть с хорошим контролем мяча, я был доволен, а потом нам пришлось страдать на поле. Мы пропустили. И еще мы принимали неверные решения в финальной трети поля.

Я сказал ему (судье — Спортс«“), что офсайд Левандовского — это плохое решение. Это все, что я могу сказать сейчас.

Мы приложили все усилия, чтобы добиться лучшего результата, но это был не наш день.

Любой команде не хватало бы Ямаля — это нормально (вингер не попал в заявку на матч после ушиба в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» — Спортс«“). Я не уверен, вернется ли Ламин после перерыва на матчи сборных. Я надеюсь, что сегодня мы узнаем немного больше о его состоянии, все еще ничего не ясно. Как только мы это узнаем, мы сообщим”, — сказал главный тренер “Барселоны” Флик.

ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол — и «Барса» проиграла.