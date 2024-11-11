Флик про 0:1 от «Сосьедада»: «Не день “Барсы”, оправданий нет. Офсайд Левандовского — плохое решение»

Любой команде не хватало бы Ямаля — это нормально (вингер не попал в заявку на матч после ушиба в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» — Спортс«“). Я не уверен, вернется ли Ламин после перерыва на матчи сборных. Я надеюсь, что сегодня мы узнаем немного больше о его состоянии, все еще ничего не ясно. Как только мы это узнаем, мы сообщим”, — сказал главный тренер “Барселоны” Флик.