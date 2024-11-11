Конте о пенальти «Интера»: «ВАР дает судье возможность не выглядеть дерьмово. Это чудесный инструмент, но его нужно использовать честно, иначе рождаются плохие мысли»

Мы так хорошо начинали с ВАР, но теперь все идет не так, они не вмешиваются. Позовите судью, он может даже подтвердить решение, если захочет, но он должен увидеть момент снова. Я бы сказал так в обоих случаях — и в нашу пользу, и в пользу соперника«, — сказал главный тренер “Наполи” Конте в эфире DAZN. Эксперт по судейству DAZN Лука Марелли попытался объяснить, что ВАР всегда разрешалось вмешиваться только в случае явной и очевидной ошибки, но Конте не принял этого объяснения.