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Индзаги про 1:1 с «Наполи»: «Интер» доминировал во 2-м тайме и должен был победить. Мы практически ничего не позволили сопернику"

«Интер» в матче 12-го тура Серии А дома поделил очки с «Наполи» (1:1). Хавбек Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти на 72-й минуте.
Источник: Спортс"

«Я поздравил команду [с такой игрой], если кто-то и должен был победить, то это был “Интер”. Во втором тайме мы доминировали.

Мы пропустили в ситуации со стандартом, где должны были сыграть лучше, но мы не растерялись и не позволили «Наполи» практически ничего.

После всего, что мы сделали против «Арсенала» [в матче Лиги чемпионов], после потраченной энергии я действительно не ожидал, что мы будем так хороши.

Обычно я чаще использую скамейку запасных, но мы были в такой хорошей форме, что я не хотел вмешиваться ни в что из того, что мы делали.

Мы дважды попали в каркас ворот, не забили пенальти, так что я не знаю, что еще мы могли бы сделать.

Мы, вероятно, могли бы реализовать больше моментов, но давайте не будем забывать о силе команды, которая нам противостояла, и о том, что мы сделали в среду, так что в целом ребята сыграли очень хорошо«, — сказал главный тренер “Интера” Индзаги в эфире DAZN.