Индзаги про 1:1 с «Наполи»: «Интер» доминировал во 2-м тайме и должен был победить. Мы практически ничего не позволили сопернику"

Мы, вероятно, могли бы реализовать больше моментов, но давайте не будем забывать о силе команды, которая нам противостояла, и о том, что мы сделали в среду, так что в целом ребята сыграли очень хорошо«, — сказал главный тренер “Интера” Индзаги в эфире DAZN.