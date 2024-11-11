Бруну о 2-м голе «Лестеру»: «Если отнимете у меня этот гол, фэнтези-менеджеры расстроятся»

Ранее в этом сезоне Бруну Фернандеш извинялся перед фэнтези-менеджерами. В матче 1-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0) полузащитник не реализовал несколько стопроцентных моментов. После матча он написал в соцсетях: «Футбольные фэнтези-менеджеры, которые верили в меня, простите за вчерашний день! Я верну долг!».