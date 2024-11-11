Давиташвили стал игроком октября в Лиге 1. Вингер «Сент-Этьена» забил 5 голов в 3 матчах, опередив Барколя

Также на приз претендовали вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя (2+1 в 3 играх) и вратарь «Лилля» Люка Шевалье, проведший в октябре на ноль два матча.
Голосование проходило на сайте Ассоциации профессиональных футболистов Франции.
В прошлом месяце вингер «Сент-Этьена», выступавший ранее за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал», забил 5 голов в 3 матчах.
Также на приз претендовали вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя (2+1 в 3 играх) и вратарь «Лилля» Люка Шевалье, проведший в октябре на ноль два матча.
Голосование проходило на сайте Ассоциации профессиональных футболистов Франции.