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Давиташвили стал игроком октября в Лиге 1. Вингер «Сент-Этьена» забил 5 голов в 3 матчах, опередив Барколя

В прошлом месяце вингер «Сент-Этьена», выступавший ранее за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал», забил 5 голов в 3 матчах.

Источник: Sports

Также на приз претендовали вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя (2+1 в 3 играх) и вратарь «Лилля» Люка Шевалье, проведший в октябре на ноль два матча.

Голосование проходило на сайте Ассоциации профессиональных футболистов Франции.