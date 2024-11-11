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Роман Широков об НХЛ: «Слежу за “Рейнджерс” с финала Кубка Стэнли против “Ванкувера” с Буре»

"Понятно, что слежу за Овечкиным, Малкиным, Кучеровым, Панариным. Сейчас вот Матвей Мичков появился.

Источник: Спортс"

Не скажу, что у меня есть какая-то одна команда любимая. Вот Самедов за «Рейнджерс» топит, я тоже следил за ними с тех пор, как играли в финале Кубка Стэнли [в 1994 году] против «Ванкувера» с Павлом Буре. Можно сказать, что наиболее симпатичная для меня команда. Но в целом болею за все клубы, где играют наши ребята", — сказал бывший футболист сборной России.