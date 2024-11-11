ФК «Урал» выиграл в первом же матче при новом тренере

Это была первая игра команды под руководством нового исполняющего обязанности главного тренера клуба Олега Шатова. Матч проходил в Ярославле на стадионе «Шинник».
Теперь «Урал» находится на третьем месте в чемпионате «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) с 30 очками.
На прошлой неделе стало известно, что главный тренер Евгений Аверьянов покидает «Урал». Президент клуба Григорий Иванов отметил, что Аверьянов пришел в команду в тяжелое время и проделал колоссальную работу. «Однако этого оказалось недостаточно», — добавил Иванов.