Тренер ЦСКА Николич назвал игру с «Крыльями Советов» равной

Главный тренер столичного ЦСКА Марко Николич прокомментировал итоги матча с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла 10 ноября на «Солидарность Самара Арене». Хозяева проиграли со счетом 1:2.
— У соперника были острые моменты, но тут спас Игорь Акинфеев. Мы тоже могли решать и завершать атаки, — сказал Николич и назвал игру равной.
По итогам 15 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Следующую игру самарцы проведут дома 24 ноября против «Ахмата».
После игры с ЦСКА ее итоги прокомментировал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.