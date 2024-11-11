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Тренер ЦСКА Николич назвал игру с «Крыльями Советов» равной

Марко Николич прокомментировал итоги матча с «Крыльями Советов».

Источник: сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер столичного ЦСКА Марко Николич прокомментировал итоги матча с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла 10 ноября на «Солидарность Самара Арене». Хозяева проиграли со счетом 1:2.

— У соперника были острые моменты, но тут спас Игорь Акинфеев. Мы тоже могли решать и завершать атаки, — сказал Николич и назвал игру равной.

По итогам 15 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Следующую игру самарцы проведут дома 24 ноября против «Ахмата».

После игры с ЦСКА ее итоги прокомментировал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.