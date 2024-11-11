Дзюба не против стать тренером: «Вижу себя Бэтменом и Суперменом, а все, что плохое говорю, — это Веном внутри разговаривает. 90% футболистов в России превращаются в сказочных…»

— Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии.
— А Веномом?
— Да‑да. Часто с ним разговариваю, кстати. И все, что плохое иногда говорю — это Веном внутри меня разговаривает. А так я вообще ангел.
В целом хочу попробовать [тренировать], наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны.
Очень многие футболисты при этом меняются, приятные игроки становятся просто невыносимыми тренерами или руководителями.
Меня это очень сильно пугает — 90% футболистов в России превращаются в сказочных… Даже не хочу ругаться. В нехороших людей, скажем так.
— Ты всегда говоришь все в лицо. Не все тренеры это делают…
— Я могу поступать иначе, буду маневрировать. Какие‑то вещи в лицо надо говорить, вызывая футболиста один на один, а не при всех его прибивать.
Я на самом деле намного глубже, чем кажусь. Разносторонний малый. В каких‑то ситуациях, как футболист, я могу себе позволить горячность. Как тренер — только если защищаю своих игроков.
У меня есть кодекс, четкие человеческие, футбольные правила: за команду, за своих пацанов. Это важно. Как у Слуцкого: самое главное — это коннект с игроками, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.