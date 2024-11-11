Орлов о Дзюбе и сборной: «Артем попал бы в состав, если бы отбирались на Евро или ЧМ. С другой стороны, Чалов разве лучше него выступает? Есть несостыковки»

"Все решает главный тренер. Но, вообще, зачем вызывать Артема на товарищескую игру с Брунеем? Если бы мы участвовали в отборочном цикле, считаю, Дзюбу следовало бы пригласить в национальную команду. Почему нет? Он неплохо смотрится в этом сезоне. Вполне мог бы претендовать на место в национальной команде. Но, повторюсь, только если речь идет о статусном матче, в котором многое решается.