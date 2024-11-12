Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое “Спасибо”. Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»

Потому что когда я уходил, они не подошли, не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Они испугались, они прятали глаза, не подошли ко мне и не сказали: «Артем, спасибо за проделанный этап. Жизнь такова, кто-то уходит, кто-то приходит, не ты первый, не ты последний». Все. Ни один из них этого не сделал. Не нашлось храбрости даже просто сказать: «Удачи!».