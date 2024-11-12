Журавель о словах Дзюбы: «Поток инфантильного бреда в основном, он в этом жанре чертовски хорош. Геничу не на что обижаться. Артем — приличный мизантроп, это часть его образа»

Что касается реплик Дзюбы о Гениче, то я не вижу тут ничего для Кости обидного. Это же просто мера понимания Дзюбы, не более. Очевидно, Артем — приличный мизантроп, это часть его образа. В этой мизантропии его сила как спикера.