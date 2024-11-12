Шнякин о Дзюбе: «Генич не авторитет, но приводится в пример Гусев, не игравший на уровне Кости. И не знаю, как Артем слушал Уткина, Маслаченко и Розанова, они не перечисляли машиноподобно игроков&raq

И в том числе этим выделялись мэтры, о которых говорил Артем. Я не знаю, как Дзюба слушал, например, Уткина, Маслаченко и Розанова, но они не были людьми, которые машиноподобно перечисляют имена футболистов. Никогда не были. Они были разносторонними, обаятельными, с реакцией. И у них было столько оценочных суждений, что мне даже сложно представить, как наши мэтры вписываются в систему координат Артема и Валерия Георгиевича. Вот в этой части интервью я совсем не понял Артема.