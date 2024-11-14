Мостовой о словах Дзюбы про Галактионова. «Шел бы “Локо” на 10-м месте, половина поверила бы ему. Тренера на руках несут, целуют во все места, а как 5 игр проиграли, все мимо него идут»

Это всегда от результата зависит: команда с тренером выигрывает, они его на руках несут, целуют во все места, а потом пять игр проиграли, они все мимо него идут, и он стоит: «А вы меня понесете? Поцелуете?» Я это видел на протяжении 30 лет«, — заявил экс-игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.