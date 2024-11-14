Мостовой о словах Дзюбы про Галактионова. «Шел бы “Локо” на 10-м месте, половина поверила бы ему. Тренера на руках несут, целуют во все места, а как 5 игр проиграли, все мимо него идут»

«Не знаю про Семака, там “Зенит”, а в “Локомотиве”… Он же не просто так что-то говорит, наверняка что-то было.
Я верю его словам, почему нет? Болельщики «Локомотива» не верят? Ну, правильно, они и не будут верить, конечно, тем более он идет сейчас на третьем месте. А вот шел бы сейчас «Локомотив» на десятом месте, половина поверила бы Дзюбе.
Это всегда от результата зависит: команда с тренером выигрывает, они его на руках несут, целуют во все места, а потом пять игр проиграли, они все мимо него идут, и он стоит: «А вы меня понесете? Поцелуете?» Я это видел на протяжении 30 лет«, — заявил экс-игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.
Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут — ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный».
Дзюба о «Локомотиве»: «Галактионов и Ульянов сидели и боялись. Настолько команда была убита, хотели убрать Тикнизяна и Ненахова. Я поднял знамя: “Вы издеваетесь? Мы всех разорвем”.