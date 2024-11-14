«Зенит» и иранский «Сепахан» продлили соглашение о сотрудничестве

"Делегации клубов встретились в Исфахане и продлили договор о сотрудничестве, который открывает новые возможности в сфере развития детско-юношеского футбола, маркетинговых проектов, информационных технологий, а также перспектив в других видах спорта.
Срок действия международного соглашения составляет два года с возможностью автоматического продления по желанию сторон.
В рамках меморандума председатель правления «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор спортивного общества «Сепахан» Ахмат Юсефзаде договорились об обмене опытом между клубами, проведении совместных семинаров и лекций на базе Центра повышения квалификации тренеров, а также организации коммерческих лагерей для команд «Сепахана» на базе «Газпром»-Академии.
Также стороны пришли к соглашению о сотрудничестве в сфере информационных технологий и IT-инноваций, которые позволят улучшить спортивные результаты и развивать детско-юношеский футбол.
Кроме того, клубы обсудили перспективы развития не только в футболе, но и в волейболе и гандболе. По традиции, представители клубов выразили желание и обсудили возможность проведения товарищеских матчей главных и женских команд «Зенита» и «Сепахана».
Стороны официально сотрудничают с апреля 2021 года. В течение нескольких лет клубы активно обменивались опытом в области футбола, медицины, учебных курсов. Тренеры «Газпром»-Академии и иранского клуба проходили взаимные стажировки и практические занятия, юношеские команды «Сепахана» принимали участие в турнире памяти Владимира Казаченка и других детских турнирах Санкт-Петербурга", — говорится в заявлении петербургского клуба.
В прошлом году «Зенит» и «Сепахан» провели два товарищеских матча: в феврале иранцы победили в Тегеране (2:0), а в сентябре сине-бело-голубые разгромили соперника дома (4:1).