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Жирков о словах Дзюбы про Семака: «Нет смысла обижаться на тренера, если твое время в команде подходит к концу. После окончания карьеры это уже детские шалости»

Ранее форвард «Акрона» заявил в интервью, что не пожмет руку Сергею Семаку и Михаилу Галактионову.

Источник: Спортс"

"Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил — руководство команды сообщало решение, и все. И нет смысла обижаться, если твое время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Но это его право, у него свое мнение.

Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости. Учась сейчас на тренера, понимаешь, какую работу он проделывает: у главного тренера больше 20 игроков, и каждому угодить невозможно«, — сказал бывший игрок “Зенита” и сборной России.

Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с “Зенитом”. Потом тянет руку: “Артем!” Я сказал: “Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания”. Это не конфликт».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).