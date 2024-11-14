Жирков о словах Дзюбы про Семака: «Нет смысла обижаться на тренера, если твое время в команде подходит к концу. После окончания карьеры это уже детские шалости»

"Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил — руководство команды сообщало решение, и все. И нет смысла обижаться, если твое время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Но это его право, у него свое мнение.
Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости. Учась сейчас на тренера, понимаешь, какую работу он проделывает: у главного тренера больше 20 игроков, и каждому угодить невозможно«, — сказал бывший игрок “Зенита” и сборной России.
Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с “Зенитом”. Потом тянет руку: “Артем!” Я сказал: “Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться. До свидания”. Это не конфликт».
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).