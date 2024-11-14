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Бруну о Роналду: «Он хорошо танцует, есть вещи, которых вы не знаете о нем. Впервые попав в сборную, я стеснялся, а он начал разговаривать со мной, называл по имени»

"Полагаю, есть много вещей, которых вы не знаете — нужно всегда быть рядом с ним, чтобы понять, какова его жизнь, но… он хорошо танцует, он здорово двигается.
Источник: Спортс"

Это смешно и одновременно трогательно. Когда я впервые приехал сюда (в сборную Португалии — Спортс"), меня окружали большие игроки, которыми я восхищался, и я был довольно застенчив. Я не хотел ни с кем разговаривать.

Я здоровался, опуская голову, и Криштиану не было, когда я прибыл, потому что я приехал очень рано, а когда он появился, он начал разговаривать со мной, называл меня по имени… И сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за “Спортинг”. И я помню, как вернулся домой, чтобы рассказать об этом своим друзьям и семье: “Он смотрел мои игры, как он знает мое имя?” Потому что это был мой первый раз в сборной, и игроки, которыми ты восхищаешься, знают, кто ты», — сказал полузащитник «МЮ» на ютуб-канале Роналду.