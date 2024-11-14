Бруну о Роналду: «Он хорошо танцует, есть вещи, которых вы не знаете о нем. Впервые попав в сборную, я стеснялся, а он начал разговаривать со мной, называл по имени»

Я здоровался, опуская голову, и Криштиану не было, когда я прибыл, потому что я приехал очень рано, а когда он появился, он начал разговаривать со мной, называл меня по имени… И сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за “Спортинг”. И я помню, как вернулся домой, чтобы рассказать об этом своим друзьям и семье: “Он смотрел мои игры, как он знает мое имя?” Потому что это был мой первый раз в сборной, и игроки, которыми ты восхищаешься, знают, кто ты», — сказал полузащитник «МЮ» на ютуб-канале Роналду.