Ольмо о «Золотом мяче» Родри: «Испанские игроки ценились и раньше, но были в тени Месси и Роналду. Касильяс, Бускетс, Хави и Иньеста играли в одно время с двумя монстрами»

Он олицетворяет собой ту фигуру, то лицо испанского футбола, игроков, которые в свое время не добились этого, таких как Касильяс, Бускетс, Хави и Иньеста. Но этим игрокам не повезло [выиграть «Золотой мяч»], потому что они играли в одно время с двумя монстрами в лице Криштиану [Роналду] и Месси.