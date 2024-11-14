«Месси — лучший футболист в мире. Поп-звезды и певцы в Северной Америке даже близко не сравнятся с людьми такого уровня, как Лионель». Хоккеист Комтуа про Лео

— Честно говоря, я никогда не был поклонником американского футбола. Я смотрел пару игр, и мне это не принесло никакого удовольствия. Конечно, смотрел большие игры, такие, как Супербоул, но это больше про развлечение перед матчем, все эти большие шоу, нежели сама игра. Что касается футбола, с детства его смотрел, сам играл, когда был мальчишкой.
Я большой поклонник Месси, «Барселона» — моя любимая команда. Одна из моих больших мечт — когда-нибудь съездить на их матч вживую на новом стадионе. Это лучшая команда. Не знаю, откуда пошла эта любовь. Я просто люблю смотреть футбол.
Здесь в России я чуть ли не первым делом сходил на футбол, посмотрел на игру одноклубников из «Динамо». Конечно, этот вид спорта сильно отличается от хоккея.
Я слежу за некоторыми игроками, такими как Месси. Жорди Альба — еще один из игроков, за которыми я смотрю, и его характер на поле в какой-то степени отражает меня, как хоккеиста на льду. Я вдохновляюсь им и проецирую это на лед в своей игре.
— Игру Месси вживую видели?
— Да, мне посчастливилось. Этим летом впервые увидел его игру вживую на Кубке Америке, первая игра у них была против Канады в Атланте. Мой друг Максим Крепо, вратарь сборной Канады по футболу.
Как только они квалифицировались на турнир, я позвонил ему и сказал: «Я собираюсь приехать и посмотреть на вашу игру». Он достал мне билеты, прямо около поля. Я был несказанно счастлив увидеть его вживую.
— Поговорить с ним не удалось?
— Нет (смеется). Он, конечно, говорит на английском, но мне кажется, ему не нравится много общаться на английском. Почти невозможно пообщаться вживую с такими людьми, как Месси.
Когда говорят про поп-звезд, певцов артистов в Северной Америке, они даже близко не сравнятся с людьми такого уровня, как Месси. Куда бы они ни пошли, вокруг огромное количество поклонников, которые ждут их, хотят сфотографироваться, взять автограф.
Иногда мне кажется, что я хотел бы быть таким же, но потом я понимаю, что у таких людей просто нет никакой частной жизни, это сумасшествие.
Он прекрасный игрок, легенда, лучший футболист в мире, но в то же время он очень скромный. Он на первое место ставит семью, вы никогда не услышите о нем ничего плохого.
Он никогда не говорит о себе, оставляя это остальным. И это мне в нем нравится больше всего, — сказал нападающий «Динамо» Максим Комтуа.