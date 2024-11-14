«Месси — лучший футболист в мире. Поп-звезды и певцы в Северной Америке даже близко не сравнятся с людьми такого уровня, как Лионель». Хоккеист Комтуа про Лео

— Честно говоря, я никогда не был поклонником американского футбола. Я смотрел пару игр, и мне это не принесло никакого удовольствия. Конечно, смотрел большие игры, такие, как Супербоул, но это больше про развлечение перед матчем, все эти большие шоу, нежели сама игра. Что касается футбола, с детства его смотрел, сам играл, когда был мальчишкой.