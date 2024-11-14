Депутат Свищев о том, что Дзюба попросил бы Путина отменить Fan ID: «Сегодня шансы невелики. Надо набраться терпения и дождаться окончания СВО»

Fan ID, мне кажется, сейчас достаточно актуален, все-таки не забывайте, сейчас непростое время, и безопасности на стадионах, как и в других общественных местах — это самое главное. В более спокойные времена этот вопрос можно поднимать, а сейчас, это личное мое мнение, надо набраться терпения и все-таки дождаться окончания СВО. Сегодня в неспокойные времена шансы добиться отмены Fan ID невелики", — сказал депутат Госдумы.