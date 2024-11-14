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Депутат Свищев о том, что Дзюба попросил бы Путина отменить Fan ID: «Сегодня шансы невелики. Надо набраться терпения и дождаться окончания СВО»

Нападающий «Акрона» заявил, что попросил бы Владимира Путина отменить Fan ID на российских стадионах.

Источник: Спортс"

"Насколько на это решение может повлиять Дзюба? Слушайте, ну мне тяжело комментировать, про какой случай говорил Артем Дзюба. У нас все бывает, все реально. Президент часто встречается со спортсменами, со спортивными лидерами, Дзюба — спортсмен, почему бы и нет? Но не мне комментировать график руководителя государства.

Что касается отмены Fan ID, Fan ID принят для обеспечения безопасности, мы много раз уже обсуждали, и много инициатив было предложено по его отмене или по тому, чтобы отложить принятие.

Fan ID, мне кажется, сейчас достаточно актуален, все-таки не забывайте, сейчас непростое время, и безопасности на стадионах, как и в других общественных местах — это самое главное. В более спокойные времена этот вопрос можно поднимать, а сейчас, это личное мое мнение, надо набраться терпения и все-таки дождаться окончания СВО. Сегодня в неспокойные времена шансы добиться отмены Fan ID невелики", — сказал депутат Госдумы.