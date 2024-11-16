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«Балтика» одержала очередную победу на выезде

Встреча в Набережных Челнах завершилась со счётом 1:0.

Источник: БЕЛТА

В 19-м туре первенства ФНЛ калининградская «Балтика» встречалась на выезде с середняком турнира «КАМАЗом». Матч состоялся в субботу, 16 ноября, на стадионе в Набережных Челнах.

Игра прошла в равной борьбе, но калининградцы на последних минутах сумели вырвать победу. Единственный гол забил Натам Гассама на 86-й минуте.

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота оппонентов. Несколько опасных моментов было с обеих сторон, но размочить нули на табло долгое время не удавалось.

Во втором тайме рисунок игры сильно не менялся. Челнинцы пытались выстоять против лидера чемпионата, но в концовке подопечные Андрея Талалаева сумели склонить чашу весов на свою сторону.

«Балтика» продолжает лидировать в турнирной таблице. Свой следующий матч калининградцы проведут 23 ноября на домашнем стадионе против «Родины».