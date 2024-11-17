Пике о Гвардиоле: «Гений с точки зрения тактики и стратегии. В мотивировании игроков ему нет равных»

Кроме того, ему нет равных в мотивировании игроков, и ему удается удерживать внимание команды на высоком уровне даже в течение нескольких лет. В раздевалке с игроками такого уровня, которые так много выиграли, это было очень сложно. Он даже сменил свою манеру речи, — сказал бывший защитник «Барселоны».