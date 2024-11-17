Салах о любимых игроках: «Роналдо, Зидан, Тотти, я восхищался ими. Когда начал играть в Европе, наблюдал за Криштиану. Как он следит за собой — это невероятно»

Эти игроки, на которых я смотрел в детстве, заставляли мечтать сыграть хотя бы один матч с ними или быть похожим на них. Мне выпал отличный шанс сыграть с Тотти, и я играл с ним два года в «Роме». Это было невероятное время. Он был потрясающим игроком, его техника была безпречной. И по-человечески он был очень хорошим«, — сказал вингер “Ливерпуля” ютуб-каналу “Ливерпуля”.