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Салах о любимых игроках: «Роналдо, Зидан, Тотти, я восхищался ими. Когда начал играть в Европе, наблюдал за Криштиану. Как он следит за собой — это невероятно»

"Мне нравится, как играл Роналдо [бразилец], а также [Зинедин] Зидан и [Франческо] Тотти. Я восхищался ими, они просто наслаждались игрой. Когда начал играть в Европе, я стал обращать внимание на Криштиану.

Источник: Спортс"

"Мне нравится, как играл Роналдо [бразилец], а также [Зинедин] Зидан и [Франческо] Тотти. Я восхищался ими, они просто наслаждались игрой. Когда начал играть в Европе, я стал обращать внимание на Криштиану. Он целиком посвящает себя футболу — это невероятно, как он следит за собой. Вы видите это по его цифрам.

Эти игроки, на которых я смотрел в детстве, заставляли мечтать сыграть хотя бы один матч с ними или быть похожим на них. Мне выпал отличный шанс сыграть с Тотти, и я играл с ним два года в «Роме». Это было невероятное время. Он был потрясающим игроком, его техника была безпречной. И по-человечески он был очень хорошим«, — сказал вингер “Ливерпуля” ютуб-каналу “Ливерпуля”.