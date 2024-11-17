Каннаваро о Хвиче в «Реале» или «Ман Сити»: «Лучше остаться в Неаполе, чем рисковать оказаться в запасе. Его там все любят и уважают»

— Да. Но ему лучше идти в команду, где он мог бы свободнее играть. Сейчас в «Сити» и «Реале» есть игроки на флангах. Лучше остаться в Неаполе, чем рисковать оказаться в запасе. Его там все любят и уважают. Всегда не очень хорошо уезжать из города, где тебя все любят, — сказал экс-игрок сборной Италии.