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Нагельсманн о разгроме Боснии и Герцеговины: «Здорово, что забили 7 голов сопернику, который так глубоко оборонялся. Были моменты забить еще»

"Было весело наблюдать за игрой. Мы хорошо владели мячом и здорово применяли контрпрессинг. Уровень агрессивности как с мячом, так и без был впечатляющим. В итоге — более чем заслуженная победа.

Источник: Sports

У нас были моменты забить еще. Впрочем, забить семь голов сопернику, который так глубоко оборонялся — это здорово, и я очень рад", — сказал тренер сборной Германии.