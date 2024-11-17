У нас были моменты забить еще. Впрочем, забить семь голов сопернику, который так глубоко оборонялся — это здорово, и я очень рад", — сказал тренер сборной Германии.
Нагельсманн о разгроме Боснии и Герцеговины: «Здорово, что забили 7 голов сопернику, который так глубоко оборонялся. Были моменты забить еще»
"Было весело наблюдать за игрой. Мы хорошо владели мячом и здорово применяли контрпрессинг. Уровень агрессивности как с мячом, так и без был впечатляющим. В итоге — более чем заслуженная победа.