Медведев о 3-м кряду чемпионстве женского «Зенита»: «Победы не приедаются. Надо ненавидеть проигрывать»

Женский футбол развивается, девчонки приходят в секции. Если мы будем сравнивать с европейскими чемпионатами, у них есть чему поучиться. Но смотрите, какие игроки у нас — та же Ана Диаш играет на высочайшем уровне в американской женской лиге. А женский футбол в США очень сильный и популярный.