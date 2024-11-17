Медведев о 3-м кряду чемпионстве женского «Зенита»: «Победы не приедаются. Надо ненавидеть проигрывать»

Очень непростой сезон: конкуренция с ЦСКА, на пятки стали наступать еще и «Локомотив», и «Спартак» в этом году в первый раз завоевал медали…
Женский футбол развивается, девчонки приходят в секции. Если мы будем сравнивать с европейскими чемпионатами, у них есть чему поучиться. Но смотрите, какие игроки у нас — та же Ана Диаш играет на высочайшем уровне в американской женской лиге. А женский футбол в США очень сильный и популярный.
Я уверен, что мы идем по правильному пути. В команде очень большая конкуренция, игроки растут. Много молодежи у нас, молодых девчонок совсем. И наша молодежная команда выиграла бронзовые медали. Мы успокаиваться не будем, будем работать дальше«, — сказал председатель правления “Зенита”.