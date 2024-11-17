Каманцев о судействе в РПЛ: «Такой открытости не было никогда. Публикуем видео с разъяснениями спорных моментов, во время игры объявляются решения после просмотра ВАР»

"Мы всегда готовы обсудить любые конструктивные предложения. Если мы говорим про открытость судей, то посмотрите, насколько она выросла по сравнению с периодом пять, а тем более 10 лет назад. По-моему, такой открытости в вопросах судейства не было никогда.