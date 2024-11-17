Тренер Брунея о работе в «Шапекоэнсе»: «Ушел из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома»

Я ушел из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома. Вернулся в «Шапекоэнсе», чтобы пересобрать клуб. Спасибо другим командам, которые поделились с нами футболистами.