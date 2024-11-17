Зара: «Стадионом “Краснодара” гордится вся страна. Это одно из самых красивых и масштабных сооружений мира»

Тем более я не просто побывала в гостях, а исполнила гимн России, и для меня это большая честь. Дело в том, что гимн исполнять волнительно и ответственно везде, но на стадион пришло больше 30 тысяч болельщиков, и я хотела, чтобы все прозвучало так, как должно было прозвучать. Поскольку люди ко мне подходили и говорили добрые слова, видимо, я справилась со своей задачей, — сказала Зара.